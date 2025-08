Bolsas da Ásia fecham em baixa, após Trump anunciar tarifas globais

São Paulo, 01/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, após o presidente dos EUA, Donald Trump, emitir decreto impondo tarifas para dezenas de parceiros comerciais.

Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,37%, a 3.559,95 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,02%, a 2.175,49 pontos, também na esteira de novos dados fracos de atividade manufatureira do país.

Continua pendente a extensão da trégua comercial entre EUA e China, que ainda não foi confirmada desde que altos funcionários dos governos dos dois lados se reuniram para uma nova rodada de negociações tarifárias na Suécia, no começo da semana.

O decreto de Trump estabelece tarifas "recíprocas" de 10% a 41% a 69 parceiros comerciais. As alíquotas entram em vigor no próximo dia 7, e não mais hoje, como era a previsão inicial.

Liderando as perdas na Ásia, o índice sul-coreano Kospi sofreu um tombo de 3,88% em Seul, a 3.119,41 pontos, em sua maior queda diária em quatro meses, enquanto o Hang Seng caiu 1,07% em Hong Kong, a 24.507,81 pontos, o Nikkei recuou 0,66% em Tóquio, a 40.799,60 pontos, e o Taiex registrou baixa de 0,46% em Taiwan, a 23.434,38 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo segundo pregão consecutivo, com baixa de 0,92% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.662,00 pontos.

Contato: [email protected]