Vale: lucro líquido do 2º trimestre é de US$ 2,117 bilhões

A Vale apresentou lucro líquido (proforma) de US$ 2,117 bilhões no segundo trimestre deste ano, avanço de 6% ante igual período de 2024. Na comparação trimestral, a mineradora avançou 44% nesse indicador. O lucro líquido atribuível também ficou em US$ 2,117 bilhões, mas com recuo de 24% na comparação anual e avanço de 52% ante o trimestre imediatamente anterior.

"Entregamos mais um trimestre sólido, refletindo nosso foco na excelência operacional e na disciplina de execução, seguindo no caminho certo para cumprir nossos guidances de 2025", afirmou o CEO da Vale, Gustavo Pimenta, no release que acompanha os resultados.