Lufthansa mais que dobra lucro no 2º trimestre e supera previsão de Ebit

O Ebit ajustado - métrica preferida da Lufthansa - somou 871 milhões de euros no trimestre, superando a projeção de analistas, de 805 milhões de euros. A receita avançou 3% na mesma comparação, a 10,32 bilhões de euros.

A Lufthansa teve lucro líquido de 1,01 bilhão de euros no segundo trimestre de 2025, mais que dobrando o ganho de 469 milhões de euros registrado em igual período do ano passado, segundo balanço publicado pela companhia aérea alemã nesta quinta-feira, 31.

Por volta das 7h50 (de Brasília), a ação da Lufthansa caía 0,90% na Bolsa de Frankfurt.

