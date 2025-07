Crédit Agricole supera expectativas de lucro e receita no 2º trimestre

O Crédit Agricole teve lucro líquido de 2,39 bilhões de euros no segundo trimestre de 2025, 31% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 31.

O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela Visible Alpha, de lucro de 1,92 bilhão de euros.