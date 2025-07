Consumo de energia elétrica no Brasil cai 1,4% em junho ante junho de 2024, aponta EPE

O consumo de eletricidade no País somou 44.972 gigawatts-hora (GWh) em junho, recuo de 1,4% na comparação ao mesmo mês de 2024, a terceira queda mensal consecutiva, informa a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Com o desempenho do mês passado, no acumulado do ano o consumo nacional foi de 282.761 GWh, alta de 0,5% frente o primeiro semestre do ano passado.

No caso da classe comercial, a empresa de empresa de pesquisa também atribui a queda ao avanço da geração distribuída (GD) no segmento.

A EPE afirma que a baixa do consumo também está relacionada à aplicação da bandeira vermelha em junho, que pode ter desestimulado o uso de equipamentos elétricos devido ao custo adicional. Em junho do ano passado a bandeira em vigor era a verde.

Também de acordo com os dados da EPE, o mercado livre de energia, no qual consumidores escolhem seu fornecedor de eletricidade e negociam as condições de suprimento, cresceu 6,5% em junho, em volume consumido, na comparação com igual mês de 2024, para 20.639 GWh. Esse montante corresponde a 45,9% do consumo nacional de energia elétrica no mês.

A expansão ocorre ainda na esteira da abertura do mercado livre para todos os consumidores de energia atendidos em alta tensão, a partir de janeiro do ano passado, o que levou a um forte movimento de migração de consumidores do chamado mercado "cativo", atendido pelas distribuidoras, para o segmento de comercialização livre. O número de consumidores atendidos cresceu 52,8%, na comparação com junho de 2024, informou a EPE.

"O Nordeste e o Sul foram as regiões que mais expandiram o consumo (+11,2%), enquanto o Centro-Oeste teve o maior aumento no número de consumidores livres (+76,2%)", informou a EPE, em nota.