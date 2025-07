Bolsas da Europa fecham na maioria em baixa, em sessão dominada pela divulgação de balanços

As bolsas da Europa fecharam na maioria em baixa nesta quinta-feira, 31, em uma sessão dominada pela divulgação de balanços de algumas das principais empresas da região, que acabaram levando a algumas das maiores movimentações em certos índices, como no caso de Milão, com forte pressão do tombo da Ferrari, e Madri, com impulso do salto do BBVA. As negociações comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seguem no radar, assim como a manutenção de juros na quarta-feira pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O dia ainda contou com a divulgação de indicadores econômicos da zona do euro.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,75%, a 546,11 pontos. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,05%, a 9.132,81 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,73%, a 24.085,12 pontos. Em Paris, o CAC 40 cedeu 1,14%, a 7.771,97 pontos. As cotações são preliminares.