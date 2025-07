Apple supera em lucro e receita com venda robusta de iPhones no 3º trimestre

A receita ficou em US$ 94,04 bilhões, também superando as expectativas do analistas, que esperavam US$ 89,30 bilhões, disse a empresa nesta quinta-feira.

A Apple registrou um lucro líquido de US 23,43 bilhões em seu terceiro trimestre fiscal. O lucro ajustado por ação foi de US$ 1,57, acima da previsão dos analistas consultados pela FactSet de US$1,43.

No quesito de produtos, as vendas do iPhone superaram as estimativas no período, à medida que alguns consumidores dos EUA correram para comprar seus dispositivos antes de possíveis aumentos de preços devido às tarifas.

O robusto crescimento das vendas do produto principal da empresa foi o maior aumento em anos, subindo 13%. A receita do iPhone foi de US$ 44,5 bilhões. Os analistas esperavam US$ 40 bilhões.

Na China, a gigante do setor de tecnologia apresentou uma receita de US$ 15,37 bilhões no terceiro trimestre.

Às 17h49 (de Brasília), as ações da Apple subiam 3,05% no after hours de Nova York.