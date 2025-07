AB InBev amplia lucro, mas decepciona em volume de vendas

A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior cervejaria do mundo, divulgou nesta quinta-feira, 31, que obteve lucro líquido de US$ 1,68 bilhão no segundo trimestre de 2025, maior do que o ganho de US$ 1,47 bilhão apurado em igual período do ano passado.

A receita da AB InBev, controladora da Ambev no Brasil, teve queda anual de 2% no trimestre, a US$ 15 bilhões, mas cresceu 3% em termos orgânicos, resultado que veio ligeiramente abaixo do consenso de alta de 3,2%.

O volume de vendas caiu 1,9%, marcando a nona retração trimestral seguida. Analistas previam recuo bem menor, de 0,3%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.