Tesouro: dentro dos cenários do tarifaço, este anunciado não é o pior possível

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta quarta-feira, 30, que a equipe econômica está com lupa com os efeitos da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros vendidos para os EUA, buscando tratar do tema de forma "técnica" e com "razoabilidade".

Ele evitou falar das medidas já mapeadas para fazer frente aos efeitos do tarifaço, mas afirmou que, mediante as várias exceções publicadas pelos EUA à tarifa de 50%, como suco de laranja e aviação, "este cenário anunciado não é o pior possível".