Taxas sobem com pressão da alta dos Treasuries, apesar de isenções ao tarifaço

De outro, a exclusão de uma série de itens do tarifaço, bem como o anúncio de um prazo de 7 dias a partir de hoje para a entrada em vigor da sobretaxa, chegou a zerar as altas cerca de uma hora depois. No fim, prevaleceu a influência do exterior, de firme avanço dos rendimentos dos Treasuries, e os juros passaram a operar em ascensão novamente.

A decisão do Federal Reserve (Fed), que manteve a taxa dos Fed Funds inalterada na faixa de 4,25% a 4,50% ao ano, já era amplamente aguardada, mas os rendimentos dos títulos do Tesouro americano subiram, em reação a falas do presidente da instituição, Jerome Powell, indicando que ainda não há definição para setembro. "Isso frustrou um pouco expectativas de cortes de juros por lá nas próximas reuniões", aponta Tiago Hansen, diretor de gestão e economista da Alphawave Capital.

Por aqui, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) deve optar por deixar a Selic estável em 15%, em reunião que se encerra hoje.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) que vence em janeiro de 2026 oscilava de 14,913% no ajuste de ontem para 14,915%. O DI de janeiro de 2027 passava de 14,151% no ajuste da véspera a 14,225%. O DI de janeiro de 2028 marcava 13,515%, de 13,457% no ajuste antecedente, e o DI de janeiro de 2029 avançava de 13,368% no ajuste de terça para 13,415%.

Na ponta mais longa da curva, o vértice de janeiro de 2031 subiu de 13,611% no ajuste a 13,640%. O contrato do primeiro mês de 2033 também avançou, de 13,734% no ajuste para 13,760%.