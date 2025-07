Santander: Brasil mantém posto e tem segundo maior resultado do grupo no mundo no 1º semestre

O lucro do Santander Brasil foi novamente o segundo maior do grupo no mundo, atrás apenas da Espanha. Na primeira metade do ano, o ganho no Brasil somou 996 milhões de euros, só abaixo dos 2,258 bilhões de euros da matriz. No total, o resultado do grupo espanhol somou 6,8 bilhões de euros na primeira metade do ano.

Após o Brasil, a terceira maior operação do mundo fica com os Estados Unidos, com ganho de 839 milhões de euros no primeiro semestre, seguido pelo México, na quarta posição, com 794 milhões de euros.