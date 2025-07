PIB da Alemanha encolhe 0,1% no 2º trimestre ante os três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha encolheu 0,1% no segundo trimestre de 2025 na comparação com os três meses anteriores, segundo dados preliminares com ajustes sazonais divulgados nesta quarta-feira, 30, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,2% no período. Na comparação anual, o PIB alemão teve expansão de 0,4% entre abril e junho, superando o consenso da FactSet, de alta de 0,2%.