Na China, Politburo sinaliza não ter planos de oferecer novos estímulos

Líderes da China sinalizaram não ter planos de lançar mais estímulos significativos por enquanto, em um momento em que se dedicam a lidar com a questão do excesso de capacidade na segunda maior economia do mundo. Em vez de anunciar mais apoio para impulsionar o crescimento, o Politburo do Partido Comunista chinês, principal órgão de formulação de políticas do país, prometeu nesta quarta-feira (30) aprimorar a execução de políticas que já estão em vigor, segundo a agência de notícias estatal Xinhua.

O Politburo indicou estar disposto a agir caso o ritmo de crescimento enfraqueça, ao apontar o "aumento de incertezas", sem, no entanto, mencionar diretamente as atuais tensões comerciais com os EUA. Integrantes do órgão se comprometeram a redobrar esforços para estimular a demanda doméstica com planos de expandir o apoio ao setor de serviços, além de dar continuidade ao programa de troca de bens de consumo. O setor exportador da China tem sido pressionado pela iniciativa do presidente dos EUA, Donald Trump, de elevar tarifas sobre produtos do país, embora os embarques para o exterior tenham se mantido relativamente firmes. Em reunião, o Politburo manteve uma postura política cautelosa, reiterando as diretrizes macroeconômicas anunciadas em abril, mas não revelou novos incentivos para a habitação - sinalizando apetite limitado por novos estímulos, apesar do enfraquecimento da atividade no setor imobiliário, afirmou a chefe de economia para Ásia da Oxford Economics, Louise Loo.

O Politburo também reafirmou a intenção de conter o excesso de capacidade em algumas indústrias-chave que, segundo economistas, geram pressões deflacionárias. Ao longo do último mês, autoridades chinesas alertaram repetidamente sobre a competição "desordenada" que tem corroído as margens de lucro das empresas, alimentando especulações de que uma nova onda de reforma do lado da oferta pode estar em andamento para reflacionar a economia. O Politburo prometeu intensificar o apoio financeiro para exportadores em dificuldades e impedir que riscos ligados a dívidas de governos locais se espalhem ainda mais. Afirmou ainda que buscará tornar o mercado de capitais doméstico mais atraente e inclusivo.