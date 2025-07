Microsoft tem lucro líquido de US$ 27,2 bi no 4º trimestre fiscal e supera previsão; ação salta

A Microsoft informou lucro líquido acima do esperado no quarto trimestre, desencadeando alta das ações no after hours da Bolsa de Nova York.

A companhia anunciou lucro líquido de US$ 27,2 bilhões, o que representou um aumento de 24% sobre o mesmo período de 2024. O lucro ajustado foi de US$ 3,65 por ação, um aumento de 24%, sobre receita de US$ 76,4 bilhões. Analistas consultados pela FactSet esperavam ganho por ação de US$ 3,37 com receita de US$ 73,9 bilhões.