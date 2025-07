Fed é muito dependente de dados e a Casa Branca respeita a independência do órgão, diz Hassett

Em entrevista à CNBC , em dia de decisão do Fed, Hassett reforçou que a Casa Branca "respeita 100% a independência" da instituição monetária.

O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou nesta quarta-feira, 30, que o governo americano reconhece que o Federal Reserve (Fed) é "muito dependente" de dados econômicos para tomar decisões de política monetária, mas espera que o banco central "acompanhe em breve" os recentes números "muito positivos" para a economia do país e reduza a taxa de juros atual.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sobre política tarifária, o conselheiro disse que os EUA têm feito "os melhores acordos comerciais que o mundo todo já viu. Temos mais de US$ 1 trilhão em investimentos prometidos no país pela União Europeia (UE) e pelo Japão nos acordos que fizemos". Além disso, Hassett também mencionou que a receita das tarifas é "muito importante" para a redução do déficit fiscal americano.

Em relação à Índia, em meio ao anúncio de sobretaxas de 25% ao país feito mais cedo pelo presidente dos EUA, Donald Trump, Hassett afirmou esperar que a nação asiática "abra seu mercado para nós. Isso seria uma virada de jogo importante".