EcoRodovias: lucro líquido cai 23,9% no 2º trimestre para R$ 203,9 mi

A EcoRodovias registrou lucro líquido de R$ 203,9 milhões no segundo trimestre de 2025. O resultado representa uma queda de 23,9% em relação a igual intervalo de 2024.

O Ebitda ajustado da companhia somou R$ 1,363 bilhão entre abril e junho, alta anual de 19%. A margem Ebitda ajustada ficou em 74,9%, 1,1 ponto porcentual maior do que no mesmo período do ano passado.