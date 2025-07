Copom mantém taxa Selic em 15,0% ao ano, como esperado unanimemente pelo mercado

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central divulgou nesta quarta-feira, 30, decisão de manter a taxa básica de juros em 15,00% ao ano, conforme previam unanimemente as 45 casas consultadas pelo Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). A decisão do colegiado foi unânime.

De setembro de 2024 até a reunião anterior, em junho, o BC aumentou a Selic em 4,50 pontos, o segundo maior ciclo de alta dos últimos 20 anos, perdendo apenas para a alta de 11,75 pontos entre março de 2021 e agosto de 2022, que ocorreu após o fim da pandemia.