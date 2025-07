Continuamos torcendo para acordo com os EUA sobre tarifaço, diz presidente do Santander Brasil

"É fundamental não desistir e que o governo (brasileiro) continue buscando dar apoio aos setores mais afetados e, quero crer, que o governo dos EUA assuma um caminho técnico (nas discussões)", disse durante coletiva com a imprensa sobre o resultado do banco do segundo trimestre.

O presidente do Santander, Mario Leão, afirmou nesta quarta-feira, 30, que está confiante e torcendo para que o governo brasileiro e o norte-americano cheguem a um acordo para resolver o impasse em torno do imposto de importação de 50% anunciado pelo governo dos Estados Unidos.

Segundo ele, é possível que um acordo seja fechado tanto nas próximas 24 horas quando nos próximos dias.

Leão disse que o banco não deve lançar nenhuma linha de crédito especialmente voltada a apoiar empresas por conta do tarifaço, entretanto, "seguiremos próximos das empresas para apoiá-las com capital de giro e cessão de credito". De acordo com ele, os setores e empresas afetados são específicos, os quais devem buscar alternativas diante do cenário. "Nosso papel é estar próximo das empresas e em paralelo estamos confiantes em uma solução", reafirmou.