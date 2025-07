Antes de medidas, precisamos saber decisão efetiva de Trump sobre Brasil, afirma Haddad

"Essa semana foi uma semana melhor. E, se depender do Brasil, essa questão irá desaparecer", declarou o ministro, reafirmando que o problema foi gerado por pessoas "do próprio país", ao se referir a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O governo tem reiterado que a questão do Brasil é atípica, com contaminação política nas tratativas. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), falou abertamente que irá atrapalhar o processo de negociação. Conforme relatou ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a comitiva de senadores brasileiros nos EUA chegou inclusive a evitar a divulgação de suas agendas com receio de embargo do deputado federal licenciado.

Nesta quarta, o ministro da Fazenda reforçou que o plano de contingência sairá após dia 1º de agosto, se for efetivada a tarifa proibitiva contra o Brasil. Ele declarou ainda que as conversas vão continuar independentemente do prazo limite de sexta-feira.