A Stellantis, montadora europeia que reúne Fiat, Jeep, Peugeot e várias outras marcas de carros, estima que as tarifas dos EUA terão impacto de cerca de 1,5 bilhão de euros em seus resultados financeiros este ano, segundo balanço preliminar divulgado nesta terça-feira, 29. Do total, 300 milhões de euros referem-se a custos registrados no primeiro semestre.