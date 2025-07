Moedas Globais: dólar opera sem direção única com acordos e véspera de decisão do Fed

O dólar operou com desempenho divergente frente a moedas fortes e divisas emergentes nesta terça-feira, 29, ainda sustentado pelos desdobramentos do acordo comercial entre EUA e União Europeia, enquanto os investidores acompanham as negociações tarifárias em curso, sobretudo com a China. Além disso, o mercado segue atento à decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) desta quarta, 30.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, fechou em alta de 0,25%, a 98,886 pontos. Por volta das 16h50 (de Brasília), o euro se depreciava a US$ 1,1556 e a libra operava de lado, cotada a US$ 1,3357. A moeda americana também tinha leve queda a 148,46 ienes.