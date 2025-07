Ibovespa tem recuperação com exterior e blue chips, enquanto espera negociação tarifária

O tom positivo dos índices de ações internacionais e das commodities dá algum fôlego ao Ibovespa no início do pregão desta terça-feira, 29. A alta é discreta, dadas as incertezas tarifárias. A agenda de indicadores e balanços é carregada, e tem como destaque o início das reuniões de política monetária do Banco Central brasileiro e dos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed), cuja decisão sairá na quarta-feira, 30.

Diante dessas dúvidas sobre as tarifas norte-americanas a produtos brasileiros, que entrarão em vigor na sexta-feira, dia 1º de agosto, o principal indicador da B3 fechou na segunda-feira (28) em baixa de 1,04%, aos 132.129,26 pontos. A poucos dias da entrada do tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil e sem sinais de negociação no horizonte, investidores tendem a permanecer pouco dispostos ao risco, como ocorreu na véspera.