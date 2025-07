Fed: Kugler não participa de reunião de política monetária de julho por questões pessoais

Com o início da reunião de política monetária de dois dias do Federal Reserve (Fed) de julho, antes da decisão sobre a taxa de juros na quarta-feira, o comitê está com um membro a menos. A dirigente do Fed, Adriana Kugler, está ausente devido a um assunto pessoal, informou o banco central. Isso provavelmente significa que 11 membros do FOMC votarão na decisão de política monetária desta semana, em vez dos 12 habituais.

Apesar da possibilidade de duas divergências a favor de taxas mais baixas, dos dirigentes Christopher Waller e Michelle Bowman, o comitê ainda deve ter uma maioria confortável para manter as taxas estáveis. De acordo com a política do Fed, os presidentes das distritais podem substituir uns aos outros como suplentes caso um deles esteja ausente para votação, mas as cadeiras de governador não têm suplentes. Fonte: Dow Jones Newswires.