Samsung fecha acordo de US$ 16,5 bilhões para fornecer chips IA a Tesla

A Samsung Electronics vai produzir chips de inteligência artificial (IA) para a Tesla no Texas (EUA), após fechar contrato multibilionário de US$ 16,54 bilhões, em uma grande conquista que fez a ação da maior empresa sul-coreana disparar em Seul.

O CEO da Tesla, Elon Musk, confirmou o acordo com a empresa coreana na rede social X, dizendo que as novas instalações da Samsung no Texas vão se dedicar a produzir o chip AI6, de próxima geração, para a montadora de veículos elétricos americana. "É difícil expressar a importância estratégica disso", destacou ele na postagem.

A Samsung atualmente produz o chip AI4, e a TSMC fabricará o chip AI5, segundo Musk. O chip AI6 será destinado a robôs humanoides, carros autônomos e centros de dados de IA.

"A Samsung concordou em permitir que a Tesla ajudasse a maximizar a eficiência da produção. Esse é um ponto crítico, pois participarei pessoalmente da supervisão para acelerar o ritmo do progresso", disse Musk, em outra postagem.

A ação da Samsung saltou 6,83% na Bolsa de Seul nesta segunda-feira, fechando no patamar mais alto desde setembro do ano passado. Trata-se do maior ganho diário da ação em mais de oito meses. Fonte: Dow Jones Newswires.