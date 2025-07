Petrobras reduz preço do gás natural, em média, 14% para as distribuidoras

Baixa de preço do gás natural também atinge o valor do GNV nos postos de combustível / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 28 de julho, redução média de 14% do preço do gás natural para as distribuidoras. O percentual menor em relação ao trimestre anterior vai passar a valer a partir de 1º de agosto, próxima sexta-feira.

A atualização do valor praticado pela estatal é realizada a cada três meses, conforme os contratos com as distribuidoras.