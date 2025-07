OMC nomeia integrante da Casa Branca de Trump como diretora-geral adjunta

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, anunciou a nomeação da integrante do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, Jennifer DJ Nordquist, como diretora-geral adjunta do cartel. A americana substituirá Angela Ellard, que deixa o cargo no final de agosto, e deve assumir o cargo em 1º de outubro.

"Ao nomear Nordquist, Okonjo-Iweala destacou suas décadas de experiência em liderança como estrategista econômica e política experiente", menciona o comunicado da OMC. De acordo com a diretora-geral, Nordquist trabalhará como parte da equipe de alta gerência, impulsionando o objetivo de "ajudar nossos membros a usar o comércio como meio para elevar os padrões de vida, criar empregos e melhorar a vida das pessoas".