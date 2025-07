Grupo Latam soma lucro líquido de US$ 242 mi no 2º trimestre

O Grupo Latam reportou lucro líquido de US$ 242 milhões no segundo trimestre de 2025, alta de 66% em relação a igual intervalo de 2024. O crescimento é respaldado por um incremento de 7,6% no número de passageiros transportados, atingindo 20,6 milhões durante o período, segundo a companhia.

As receitas, por sua vez, somaram US$ 3,279 bilhões, crescimento anual de 8,2%. Já as receitas de passageiros totalizaram US$ 2,824 bilhões, crescimento de 8,5%, enquanto o negócio de carga somou US$ 419 milhões, 10,2% a mais que no segundo trimestre do ano passado.

A Latam encerrou o período com uma liquidez de US$ 3,6 bilhões. O nível de alavancagem líquida ajustada ficou em 1,6 vez, após a companhia distribuir US$ 445 milhões aos acionistas durante o trimestre.

"Nossos resultados do segundo trimestre demonstram claramente a solidez operacional e financeira do grupo, assim como sua capacidade de se desenvolver em um ambiente macroeconômico volátil e incerto", avalia o CFO do Grupo Latam Airlines, Ricardo Bottas.

A capacidade consolidada, medida em assentos-quilômetro disponíveis (ASK), da Latam registrou crescimento de 8,3% na comparação ano contra ano. O fator de ocupação consolidado ficou em 83,5%, 1,2 ponto porcentual a mais que no mesmo período de 2024.