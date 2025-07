Construção ultrapassou 3 milhões de empregos pela primeira vez em mais de uma década, diz CBIC

A construção civil atingiu a marca de 3,066 milhões de trabalhadores com carteira assinada em maio. Com isso, o setor superou o patamar de 3 milhões desde outubro de 2014 e se aproximou do recorde de 3,07 milhões, registrado em outubro de 2013. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, e foram compilados e divulgados nesta segunda-feira, 28, pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De janeiro a maio deste ano, foram 149,2 mil vagas criadas pela construção, mantendo o ritmo aquecido dos anos anteriores. Desde 2020, foram 948 mil novas vagas. "Estamos mantendo um ritmo forte de geração de emprego no setor", frisou a economista-chefe da CBIC, Ieda Vasconcelos. "Do total de vagas geradas no País este ano, 14,2% do total vieram da construção, o que mostra a importância do setor", emendou. O presidente da CBIC, Renato Correia, apontou que a criação de vagas é resultado da expansão dos lançamentos e das vendas de imóveis residenciais nos últimos anos, bem como dos investimentos expressivos no segmento de infraestrutura - todos esses empreendimentos anunciados estão se transformando em canteiros de obras, explicou. "É importante ressaltar que a boa empregabilidade da construção se deu pelos contratos vigentes", disse Correia. Ainda que o juro alto force uma desaceleração da economia brasileira, a tendência é que o setor da construção continue registrando geração de vagas em função desses projetos em andamento, estimou o presidente da CBIC. "Há uma manutenção das criações de vagas. Mesmo que a economia desacelere por causa dos juros altos, ainda vai ter demanda de trabalho em função dos projetos em andamento", assinalou Correia. "A percepção é que tem vagas em todos canteiros ou na maioria deles. Acredito que continuaremos muito forte no mercado de trabalho".