Acordo comercial com EUA é 'dia sombrio' para a UE, diz premiê francês

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou no domingo (27) um acordo com a UE que estipula tarifas "recíprocas" de 15% à maioria dos produtos do bloco. Antes do compromisso, a UE estava sujeita a tarifação de 30%.