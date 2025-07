Trump fecha acordo com UE e EUA reduz tarifa do bloco para 15%

Ursula von der Leyen e Donald Trump fecharam acordo para tarifas de 15% entre EUA e União Europeia / Crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fechou um acordo com a União Europeia e passará a cobrar 15% de tarifa sobre as exportações do bloco europeu. O acordo foi anunciado após reunião com a presidente da comissão europeia Ursula von der Leyen neste domingo, 27. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Antes de se reunir com Ursula von der Leyen, Trump havia afirmado que não iria adiar o prazo das tarifas que entrarão em vigor em 1° de agosto. Na visão dele, a União Europeia tem de se abrir para o mercado americano para um possível acordo em relação à promessa de tarifa de 30% sobre as exportações vindas do bloco.