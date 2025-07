Governo do RS anuncia crédito de R$ 100 Mi a exportadoras afetadas por tarifas de Trump

O governo do Estado do Rio Grande do Sul (RS) anunciou um programa de crédito de R$ 100 milhões, por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), para ajudar exportadores de diferentes setores que poderão enfrentar dificuldades com a sobretaxa de 50% imposta aos produtos brasileiros por parte do governo dos Estados Unidos. A sobretaxa começa a valer no dia 1º de agosto, próxima sexta-feira.

"Estamos num cenário de muitas incertezas, de evolução de todas as negociações e expectativa de revisão do tarifaço, mas tendo em vista que estamos há poucos dias de entrada em vigor dele, o programa via BRDE de R$ 100 milhões para suportar eventual oscilação de demanda reforça o compromisso do nosso governo em estar ao lado da indústria e das empresas que colaboram para o desenvolvimento do Rio Grande", afirmou o governador Eduardo Leite (PSD), ao anunciar o programa ontem.