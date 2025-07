Caixa paga lucro do FGTS 2024; é possível sacar? Saiba quem recebe e como consultar

Apenas contas do Fundo de Garantia com saldo devem receber algum valor; saiba como checar se você tem direito ao lucro do FGTS e quais as opções de saque

O lucro do FGTS é distribuído anualmente, em complemento ao crédito de juros ao mês. Confira abaixo como é calculado o valor, quem tem direito, e quais as possibilidades de saque.

A Caixa Econômica Federal (CEF) começou a distribuir o lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao exercício de 2024. Os valores estão sendo pagos desde a quinta-feira, 24, diretamente nas contas dos contribuintes.

Distribuição do lucro do FGTS: quem tem direito?

Somente as contas que tinham algum saldo em 31 de dezembro de 2024 estão habilitadas para receber a distribuição de lucros. Contas que estavam com saldo zerado nesta data, ou que foram abertas em 2025, não têm direito aos valores.

Segundo a Caixa, havia, até maio de 2025, 235 milhões de contas do FGTS, sendo 72,3 milhões delas, ou 30,7%, ativas — isto é, referentes a contratos de trabalho em vigor. Não é necessário estar com a conta ativa no FGTS para ter direito à distribuição dos lucros, pois contas inativas também podem ter saldo, devido a uma série de fatores.

Quanto vou receber de lucro do FGTS?

O lucro total do FGTS em 2024 foi de R$ 13,6 bilhões. Destes, mais de R$ 12,9 bilhões, ou 95%, serão distribuídos entre as contas. A rentabilidade do FGTS no período foi de aproximadamente 6,05%, mas o depósito do lucro é menor, cerca de 2,04%.

A diferença ocorre porque, ao longo do ano, também são feitos depósitos mensais de juros. Ao contrário do lucro, que é variável, o rendimento de juros do FGTS é definido por lei. O valor é a soma da Taxa Referencial (TR), a mesma usada na poupança, e um percentual fixo de 3% ao ano.