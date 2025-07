Brasileiros realizam lucros com alta do bitcoin e migram para renda fixa e stablecoins

A alta recorde do bitcoin nesta semana movimentou o mercado e surpreendeu quem acha que o investidor brasileiro ainda 'compra na alta e vende na baixa'. A moeda digital chegou a atingir US$ 123.218 no seu pico e está circulando próximo dos US$ 120 mil, valendo cerca de US$ 2,34 trilhões, valor maior que o PIB do Brasil que é de US$ 2,17 trilhões. Isso fez com que muitos investidores resgatassem recursos do seu portfólio de criptoativos para alocar em renda fixa e outras stablecoins como USDT e USDC. Segundo o diretor da Hashdex, Henry Oyama "temos observado saídas líquidas nas últimas semanas, de forma generalizada na indústria de fundos e ETFs de cripto".

O diretor executivo da área de cripto e ativos digitais do Nubank, Thomaz Fortes, afirma que "observamos um movimento interessante dos nossos clientes em relação à recente alta do Bitcoin. Diferentemente de picos anteriores, em que víamos uma divisão mais equitativa entre compras e vendas, a atual valorização está impulsionando um aumento significativo na troca de Bitcoin por stablecoins, como o USDC." Para Fortes, isso sugere que os investidores estão aproveitando a alta para lucrar, mas sem se descapitalizar completamente do universo cripto, que vê um movimento de troca dos recursos dentro do ecossistema do Nubank, deixando o bitcoin e buscando, segundo ele, a "estabilidade das stablecoins".