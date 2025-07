Taxas de juros rondam estabilidade após IPCA-15 e com foco em chance de acordo com EUA

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta sexta-feira, 25, apesar da alta do dólar e yields dos Treasuries longos, e após o IPCA-15 vir praticamente em linha com o esperado, pouco acima da mediana. No radar, está o sinal positivo de que o governo brasileiro abriu um canal para negociar com os Estados Unidos sobre a tarifa de 50% sobre importações de produtos brasileiro, que entra em vigor no dia 1/8.

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, afirmou na quinta-feira, 24, que conversou no último sábado (19) com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick e que o Brasil propôs ampliar os laços comerciais com os EUA.