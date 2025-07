Expectativas por negociação tarifária e IPCA-15 dentro do esperado norteiam Ibovespa

Expectativas de abertura nas conversas sobre negociações sobre tarifas entre Brasil e Estados Unidos direcionam o Ibovespa na sessão desta sexta-feira, 25. No foco ficam o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) pouco acima do esperado e o balanço da Usiminas no segundo trimestre, principalmente. O principal indicador da B3 iniciou o pregão aos 133.819,95 pontos, com variação zero, cedeu 0,15% à mínima em 133.605,09 e depois avançou 0,30%, alcançando máxima de 134.204,42 pontos. Contudo, após isso, tem dificuldade em definir uma direção, em meio à virada do petróleo para baixo e do recuo de 1,11% do minério de ferro nesta sexta em Dalian.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os índices de ações em Nova York avançam moderadamente, em meio a balanços e de olho nas negociações comerciais dos EUA, dada a proximidade do prazo de vigência das tarifas em 1º de agosto. Aqui, ficam expectativas de conversas formais que levem a uma solução para o tarifaço de 50% imposto pelos EUA ao Brasil. "Lá fora o movimento também é contido, é um dia de maior cautela", afirma Mateus Spiess, analista da Empiricus Research. Conforme ele, investidores estão se preparando para semana que vem, quando haverá a divulgação de balanços de grandes empresas aqui e nos Estados Unidos, além de decisões sobre juros pelo Comitê de Política Monetária (Copom) e o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), ambas na quarta-feira "Os comentários dos dirigentes dos bancos centrais serão fundamentais para os próximos meses, dada incertezas com tarifas", diz Spiess, para quem a afirmação do vice-presidente Geraldo Alckmin, de que conversou formalmente com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, é um bom sinal. Para ele também os sinais de alívio na abertura do IPCA-15 também ajudam a deixar o ambiente menos adverso. O IPCA-15 acelerou a 0,33% em julho, ante 0,26% no mês anterior, acumulando 5,30% em 12 meses. Os resultados superaram sutilmente as medianas das expectativas que eram de 0,31% e 5,27%, respectivamente. Já a difusão do IPCA-15 atingiu 51,23% em julho, ante 57,77% em junho, calculam os economistas o Banco BV Carlos Lopes e Christian Meduna. A taxa mede a proporção dos 377 subitens do indicador que tiveram aumento de preços no período.

Quanto à imposição de 50% de tarifas pelos EUA ao Brasil, a diplomacia brasileira vê sinal de trégua nas tensões comerciais. O vice-presidente Geraldo Alckmin informou que conversou com Lutnick, no sábado, 19. O Brasil propôs ampliar os laços comerciais com os EUA, incluindo a meta de dobrar o comércio bilateral em cinco anos e firmar um acordo de bitributação. Alckmin também destacou o potencial dos minerais críticos, mas não confirmou negociações específicas sobre o tema, que é um dos interesses do governo do presidente Donald Trump. Segundo o vice-presidente do Brasil, as tratativas seguem por meios institucionais, de forma reservada e, a partir de segunda-feira, o governo divulgará atualizações diárias sobre o tema. Ao mesmo tempo, exportadores brasileiros recorrem a empresários dos Estados Unidos para engrossar o coro do impacto inflacionário que virá do tarifaço imposto por Trump a produtos consumidos no dia a dia dos norte-americanos.