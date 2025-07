Ceticismo com acordo pressiona taxas intermediárias e longas

A poucos dias da entrada em vigor da tarifa de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros, a percepção do mercado de que há poucas chances de um acordo com o governo americano que reverta o tarifaço provocou leve abertura da curva de juros na segunda etapa do pregão desta sexta-feira, 25, a partir dos vértices intermediários. Com as discussões dominadas pelo embate comercial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de julho, divulgado hoje e ligeiramente acima do esperado, também chegou a fazer preço, mas foi deixado em segundo plano. As taxas mais curtas, por sua vez, seguiram rondando a estabilidade, ancoradas na expectativa de manutenção da Selic em 15% até o fim do ano.

Encerrados os negócios, a taxa do Contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) de janeiro de 2026 oscilou de 14,939% no ajuste de ontem para 14,930%. O DI de janeiro de 2027 passou de 14,231% no ajuste da véspera para 14,230%. O DI de janeiro de 2028 marcou 13,615%, vindo de 13,577% no ajuste antecedente, e o DI de janeiro de 2029 avançou de 13,518% no ajuste de quinta para 13,555%.