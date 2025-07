Bolsas da Ásia fecham em baixa, com possível realização após ganhos relacionados a tarifas

Na China continental, o dia foi de baixas modestas, de 0,33% do Xangai Composto, a 3.593,66 pontos, e de 0,10% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.200,90 pontos.

Investidores estão na expectativa de que os EUA firmem um pacto comercial com a União Europeia desde que Washington chegou a um acerto com o Japão. Há relatos de que as tarifas "recíprocas" a ser impostas pelos EUA à UE poderão cair a 15%, como foi no caso dos japoneses. Na ausência de um compromisso, o bloco estará sujeito a tarifas de 30% a partir do começo de agosto.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, demonstrou otimismo em relação às conversas com a UE, ao declarar que os dois lados estão "a caminho de fazer um ótimo acordo comercial".

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo segundo dia consecutivo hoje: o S&P/ASX 200 caiu 0,49% em Sydney, a 8.666,90 pontos.