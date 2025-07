APS abre licitação para aprofundar Porto de Santos para 16 metros

A Autoridade Portuária de Santos (APS) abriu licitação para contratar a dragagem de aprofundamento do canal de navegação do Porto de Santos. A nova profundidade será de 16 metros. O edital foi publicado no Diário Oficial da União na última quarta-feira, 23. A abertura das propostas será no dia 26 de setembro.

"Atendemos assim uma necessidade do mercado internacional. É o primeiro passo para, na sequência, buscarmos uma concessão para o aprofundamento para 17 metros e manutenção do canal por 25 anos ou mais", afirma o presidente da APS, Anderson Pomini.