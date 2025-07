TIM vai investir R$ 250 milhões para ampliar lojas e cobertura de internet em Minas Gerais

Os aportes vão permitir que a TIM amplie sua cobertura 5G no Estado, passando de 57 para 131 cidades atendidas em um ano. No 4G, haverá novas estações e antenas de transmissão que ampliarão o alcance e capacidade de rede em 60 municípios nas áreas de DDD 31 e 34. Segundo a empresa, o projeto vai beneficiar cerca de 10 milhões em Belo Horizonte, região metropolitana e interior, incluindo cidades como Uberlândia, Betim, Ipatinga, entre outras.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A companhia também vai abrir 13 lojas em 2025 nas cidades de Juiz de Fora, Governador Valadares, Cataguases, Extrema, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Uberlândia, Barbacena, Poços de Caldas, Ibirité e Ituiutaba. Além disso, a loja da Savassi, um dos pontos mais nobres de Belo Horizonte, será transformada em uma loja conceito, com maior exposição de produtos e serviços. Um dos destaques aí será o showroom de itens de 'Casa Conectada', com dispositivos de Internet das Coisas (IOT).

"A nossa jornada em Minas Gerais é de evolução constante. Somos a única a cobrir todas as cidades mineiras com 4G. Lideramos a implementação do 5G no Estado desde o primeiro momento, levando, inclusive, a tecnologia de quinta geração a 100% dos bairros de Belo Horizonte de forma pioneira", afirmou o Vice-Presidente de Receitas da TIM, Fabio Avellar. "Agora, entramos em uma fase de mais investimentos e ainda maior proximidade com o consumidor para potencializar nossa relação com os clientes", emendou.

A TIM é a terceira maior operadora de Minas, com 19,9% dos usuários de celular. No Brasil, a TIM também é a terceira maior, porém com uma fatia maior, de 23,4%. As concorrentes Claro e Vivo têm, 33,3% e 38,5%, respectivamente em termos nacionais, de acordo com dados Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Em abril, a TIM fez um movimento semelhante em São Paulo, onde anunciou investimento de R$ 1 bilhão voltado a expansão do 5G e 4G, bem com na abertura de lojas. Em São Paulo, a fatia de mercado da TIM é de 21%, um pouco abaixo da sua média nacional também. Todos os investimentos nos Estados fazem parte do plano anual de aportes já anunciado pela companhia, que gira em torno de R$ 4,5 bilhões.