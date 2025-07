Tarifaço pode desorganizar cadeia de abastecimento, mas é cedo para cravar, avalia Abras

O vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Márcio Milan, afirmou que o chamado "tarifaço" anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode provocar uma desorganização na cadeia de abastecimento no Brasil. Apesar do alerta, ele ponderou que ainda é cedo para medir com precisão os impactos sobre preços e oferta de produtos no mercado interno.

Milan explicou que o tema vem sendo acompanhado de perto pelo setor, especialmente diante da possibilidade de tarifas de importação americanas chegarem a níveis acima de 50% para determinados itens.