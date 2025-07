Porta-voz do FMI reforça defesa de independência de BCs em meio a ataques de Trump ao Fed

A diretora de comunicação do Fundo Monetário Internacional (FMI), Julie Kozack, questionada sobre as tensões envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, reforçou a defesa do FMI pela autonomia dos bancos centrais. "Consideramos que isso é fundamental para que eles consigam cumprir seus mandatos", declarou nesta quinta-feira, 24, em coletiva de imprensa.

Kozack acrescentou que a "credibilidade dos bancos centrais tem sido essencial para ancorar as expectativas de inflação e para a redução efetiva da inflação em diversos países". Para ela, essa independência deve coexistir com "uma prestação de contas clara à sociedade".