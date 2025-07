Moedas Globais: dólar opera em alta com foco em negociações e euro pressionado

O dólar operou em alta nesta quinta-feira, 24, após dados mistos da economia dos EUA e diante das expectativas sobre as negociações de Washington com a União Europeia (UE). A visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Federal Reserve despertava interesse, ainda que sem implicações claras sobre o preço do dólar no dia, já que ocorre à luz da pressão sobre o presidente do BC americano, Jerome Powell.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, fechou em alta de 0,17%, a 97,377 pontos. Por volta das 16h50 (de Brasília), o euro se depreciava a US$ 1,1767 e a libra tinha queda, cotada a US$ 1,3516. A moeda americana subia a 146,88 ienes.