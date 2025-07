Intel compensa perda no lucro com receita acima da expectativa e guidance robusto; ação sobe 1%

No trimestre encerrado em junho, a Intel registrou uma receita de US$ 12,9 bilhões, acima das expectativas dos analistas de US$ 11,97 bilhões. A empresa, contudo, perdeu US$ 0,10 de lucro por ação no segundo trimestre, em comparação com a estimativa de lucro de US$ 0,01 por ação, de acordo com a FactSet.

O guidance foi robusto. A Intel previu uma receita de US$ 12,6 bilhões a US$ 13,6 bilhões para o trimestre atual, em comparação com a estimativa da FactSet de US$ 12,66 bilhões.