Cautela com tarifaço e minério jogam Ibovespa para baixo apesar de altas em NY e na Europa

"Temos uma nova manhã de busca por risco no exterior", diz o economista-chefe do BV, Roberto Padovani, em comentário matinal, mencionando expectativa por um acordo do presidente norte-americano, Donald Trump, com a Europa e balanços informados no Velho Continente e nos Estados Unidos nesta quinta.

A ausência de sinais sobre negociação tarifária entre Brasil e Estados Unidos impede o Ibovespa de seguir a dinâmica positiva dos mercados acionários do exterior nesta quinta-feira, 24. Por lá, perspectivas de que os EUA se acertem com a União Europeia no âmbito das tarifas, após o trato com o Japão, mantém alta do petróleo, das bolsas europeias e da maioria dos índices de ações em Nova York nesta manhã.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aqui, permanecem as incertezas com relação ao tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump. Na quarta-feira, 23, em uma referência indireta ao Brasil, Trump afirmou que "alguns países com quem não estamos nos dando bem pagarão tarifa de 50%". Até agora, os produtos brasileiros foram os únicos sobretaxados pelos EUA com alíquota dessa magnitude, que deve entrar em vigor em 1º de agosto.

João Piccioni, CIO da Empiricus Asset, pontua que o cenário atual está "muito dicotômico" em relação às questões de tarifas. "É um momento meio crítico para o Brasil no sentido de que não enxergamos um horizonte mais claro para a economia no segundo semestre, que já vinha desacelerando", avalia, no sentido de que este temor sobre a atividade pode crescer, dadas as incertezas tarifárias.

A agenda de indicadores no Brasil está esvaziada, com destaque apenas para a arrecadação. A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 234,594 bilhões em junho, uma alta real (descontada a inflação) de 6,62% na comparação com o resultado de junho de 2024. O resultado das receitas de junho veio perto do teto das expectativas R$ 237,200 bilhões, com mediana em R$ 228,250 bilhões e piso de R$ 147,965 bilhões.

No exterior, o Banco Central Europeu (BCE) manteve suas principais taxa de juros após conclusão de sua reunião de política monetária nesta quinta-feira. A taxa de depósito permaneceu em 2%, a de refinanciamento, em 2,15%, e a de empréstimos, em 2,40%.