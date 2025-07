Azul recebe aprovação final do tribunal dos EUA para financiamento DIP de US$ 1,6 bi

A Azul recebeu nesta quinta-feira, 24, a aprovação final da Justiça dos EUA para petições relacionadas ao processo de Chapter 11, incluindo o aval para o financiamento DIP de US$ 1,6 bilhão. As decisões ocorreram durante audiência promovida em Nova York no âmbito do processo equivalente à recuperação judicial, protocolado no final de maio.

A aérea destaca que nenhuma das aprovações concedidas pelo tribunal sofreu objeções das partes envolvidas. "Isso reforça como a Azul segue trabalhando em constante parceria com os stakeholders envolvidos no processo", diz em nota. A companhia avalia ainda que a aprovação representa um "avanço crucial no processo de reestruturação financeira".