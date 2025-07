Alckmin diz ter conversado com secretário do comércio dos EUA: uma conversa longa

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira, 24, que conversou no último sábado com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. A interação durou cerca de 50 minutos, focada na posição brasileira em buscar a reversão do cenário de vigência da tarifa de 50% já em 1º de agosto.

"Nós conversamos com o governo norte-americano, tivemos uma conversa com o secretário de Comércio, longa, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação, e destacando que o presidente Lula tem orientado negociação, não ter contaminação política nem ideológica", disse em coletiva de imprensa nesta tarde.