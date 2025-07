UniCredit tem lucro bem acima do esperado no 2º trimestre

O UniCredit teve lucro líquido de 3,34 bilhões de euros no segundo trimestre de 2025, valor 25% maior do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 23. O resultado veio bem acima da projeção de analistas levantada pelo próprio banco italiano, de lucro de 2,54 bilhões de euros.

A receita do UniCredit caiu 3% na mesma comparação, a 6,13 bilhões de euros, ficando levemente abaixo do consenso de analistas, de 6,19 bilhões de euros.