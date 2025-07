Trump diz ter fechado acordo para que o Japão pague 15% de tarifa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite desta terça, 21, ter fechado acordo comercial com o Japão. A divulgação ocorreu em post em sua rede, a Truth Social. Conforme o anúncio, o país asiático pagará alíquota tarifária de 15%, ante os 25% impostos no começo de julho, e investirá US$ 550 bilhões nos EUA.

Segundo Trump, o acordo criará centenas de milhares de empregos e o Japão abrirá o país para o comércio, incluindo "carros e caminhões, arroz e alguns outros produtos agrícolas".