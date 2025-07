Taxas futuras de juros ficam estáveis com dólar e agenda fraca

As oscilações são estreitas nos juros futuros na manhã desta quarta-feira, 23, em linha com o dólar e em meio ao avanço dos rendimentos dos Treasuries, num dia de agenda minguada, que tende a afetar a liquidez. O mercado segue em compasso de espera pelo desenrolar da ofensiva comercial dos EUA contra o Brasil, que terá tarifa de 50% a partir de 1º de agosto.

Às 9h10, a taxa do contrato de deposito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 14,235%, de 14,254%, e a para janeiro de 2029 marcava 13,480%, de 13,491% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2031 tinha máxima de 13,700%, de 13,713% no ajuste de terça-feira, 22.