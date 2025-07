Privatização da Copasa está em discussão, diz vice-governador de Minas

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), afirmou, em entrevista ao CNN Money, que a privatização da Copasa está em discussão. Ele, no entanto, não deu outros detalhes sobre o processo. Simões detalhou que o governo estadual está preparando a proposta de concessão de saneamento que deve se referir à área afetada pelo desastre da barragem de Mariana, entre outras áreas. "Essa é uma concessão diferente, porque ao invés do Estado cobrar, vamos aportar R$ 7,5 bilhões para a universalização acontecer mais rápido", explicou. Segundo o vice-governador, as obras devem ser iniciadas em 2027 e concluídas até 2030.